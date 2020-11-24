Ржавые боеприпасы времен войны нашли в Кировске Ленинградской области

Боеприпасы времен войны нашли на улице в городе Кировск Ленинградской области / Фото: Росгвардия

Уже 75 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, а ее отголоски все присутствуют рядом. Утром во вторник, 24 ноября 2020 года, около 10 часов в дежурную часть Росгвардии поступил звонок из Ленинградской области. Местные жители нашли на Северной улице в городе Кировск подозрительные ржаные предметы вытянутой формы.

- О находке было сообщено в правоохранительные органы, опасный участок огорожен, - рассказали в управлении национальной гвардии.

На место приехали специалисты-взрывотехники разминирования ОМОН, которые осмотрели находку и установили, что это 50-миллиметровая минометная мина и артиллерийский снаряд калибра 37 миллиметров, оба времен Великой Отечественной войны и в состоянии сильной коррозии.

Все боеприпасы были аккуратно извлечены и доставлены на специальный полигон для уничтожения.