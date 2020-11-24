Специалисты выясняют причину изменения цвета реки Новая в Санкт-Петербурге

Специалисты выясняют причину изменения цвета воды в реке Новая в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге во вторник, 24 ноября 2020 года, специалисты комитета по природопользованию выясняют причину изменения цвета реки Новая. В экологическую дежурную службу обратились местные жители, которые пожаловались, что вода в водоеме парка Александрино неожиданно стала багряной.

- Местные жители отмечают, что водоем окрасился в красный цвет на нескольких участках от улицы Козлова до проспекта Стачек. На место была направлена мобильная экологическая дежурная служба. Произведен визуальный мониторинг акватории, - рассказали в комитете.

Специалисты взяли пробы воды и направили ее на анализ в лаборатории. Результат по химическим показателям ожидается в течение 10-14 дней.

На данный момент специалисты заявляют, что вода не токсична. Более того, в ней обнаружены жизнеспособные особи циклопов и большое количество зоопланктона.