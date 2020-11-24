Социальное жилье за счет бюджета начнут строить в Санкт-Петербурге в 2021 году

В Петербурге утвержден план мероприятий, направленных на повышение уровня доступности жилья Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 24 ноября 2020 года, утвердили план мероприятий, направленных на достижения в городе показателя "Уровень доступного жилья". По словам губернатора Александра Беглова, в будущем году город вернется к практике строительства социального жилья за счет бюджетных средств. В адресную инвестиционную программу уже включены два таких объекта.

- Наша задача - создать все условия, чтобы петербуржцы могли не только покупать квартиры, но чтобы жилые кварталы были обеспечены социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Это один из пунктов "дорожной карты", - сказал Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что при строительстве жилья надо помнить и об обеспечении горожан социальной инфраструктурой. Он отметил, что в последние годы дисбаланс между жилищной застройкой и социальной инфраструктурой в Петербурге постепенно сокращается.