Петербургского бизнесмена Валерия Израйтила оставили под домашним арестом

Суд оставил под домашним арестом Валерия Израйлита Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 24 ноября 2020 года, рассмотрел представление начальника филиала по Всеволожскому району УФСИН об изменении меры пресечения бизнесмену Валерию Израйлиту с домашнего ареста на заключение под стражу. Коммерсант обвиняется в особо крупном мошенничестве в связи со строительством объекта в Усть-Луге.

- 27 октября бизнесмену были установлены мобильное контрольное устройство и электронный браслет. 16 ноября были выявлены нарушения, по которым видно, что предприниматель не находился дома, в основном в ночное время, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сам Израйлит сообщил суду, что в указанные периоды находился дома, преимущественно спал.

По условиям домашнего ареста Израйлит может покидать дом для явки в суд, посещения медучреждений в случае необходимости. Прогулки позволены с разрешения инспектора службы исполнения наказаний.