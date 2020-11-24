Санкт-Петербург номинирован на звание «Всемирного лидирующего культурного направления» World Travel Awards 2020

Санкт-Петербург стал лауреатом "Туристического Оскара". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург стал одним из номинантов на самую престижную в мире премию World Travel Awards 2020 года в категории, как город «Всемирного лидирующего культурного направления». За почетную награду также будут бороться Париж, Лондон, Рим, Венеция, Сидней, Нью-Йорк, Киото, Рио-де-Жанейро и Пекин.

- Сегодня мы активно разрабатываем и реализуем проекты «Новой туристской и культурной географии Санкт-Петербурга», сочетающей как классические, так и новые туристские возможности Северной столицы. Мы должны успеть принять участие в распределении международных туристских потоков к моменту ослабления пандемии. Поэтому мы очень надеемся на победу, - отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и ее часто называют «Оскаром туристической индустрии».

В 2015 году Санкт-Петербург получил первую награду в номинации «Ведущее европейское направление», в 2016 году город стал лауреатом премии в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира». В 2017 и 2018 годах Санкт-Петербург стал лидером в номинации «Лучшее городское направление Европы», а в 2019 году занял первую строчку в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе».