Новые льготы для расширения промышленности введут в Санкт-Петербурге

Инвесторы, создающие новые производства, получат налоговые льготы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге разработали новый механизм предоставления налоговых льгот инвесторам. Об этом в Смольном сообщили во вторник, 24 ноября 2020 года. Это меры направлены на расширение промышленности и привлечение инвестиций в сектор экономики.

- Наши синхронные действия очень важны. Мы одна агломерация, и многие инвестиции продвигаем совместно. Соответственно, с двух сторон должны быть согласованы и налоговые преференции. Мы конкурентоспособны, когда мы вместе, - сказал Александр Беглов.

Законопроекты предполагают минимальные требования к участникам Регионального инвестиционного проекта. В том числе нет ограничений по численности персонала. Объем вложений должен составить от 50 млн рублей за три года и от 500 млн за 5 лет.

Для инвесторов ставка по налогу на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составит 10%. При этом федеральная часть налога будет обнулена. Ставка налога на имущество для объектов, в которые будут осуществлены капитальные вложения, составит 0%.