Ситуацию с заложниками в Колпино взяла на контроль детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина

Детей, которых держал в квартире отец, отправили в больницу. За ситуацией присмотрит детский омбудсмен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в Колпино. По словам представителя Анны Митяниной, она находится в тесном контакте с правоохранительными органами.

Известно, что дети в семье - несовершеннолетние мальчики возрастом 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет. 7 октября 2020 года семья встала на обслуживание в районном Центре социальной помощи семье как находящаяся в трудной жизненной ситуации, - сообщает пресс-служба омбудсмена.

Известно, что трое из детей для мужчины родные, а еще трое уже были у жены при знакомстве. Все вместе они переехали в Колпино из Архангельска некоторое время назад. Отец в последнее время не работал.

Сам мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ранее злоупотреблял алкоголем.

Сейчас с детьми все в порядке, после освобождения их отправили в больницу. Завтра их навестят представители социальных служб.