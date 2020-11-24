Инвесторы, создающие новые производства, получат в Санкт-Петербурге налоговые льготы

Вопрос о налоговых льготах для инвесторов рассмотрели на заседании правительства Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга намерены предложить налоговые льготы для тех инвесторов, которые будут вкладываться в организацию новых производств в городе. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

- Новый механизм направлен в первую очередь на привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Промышленность обеспечивает 26% оборота всех предприятий и организаций города, 49,2% налоговых поступлений в бюджеты различного уровня. В этом секторе занято около 17% от общей численности работников города, - сообщает пресс-служба Смольного.

Так, ставка по налогу на прибыль, идущего в региональный бюджет, составит 10%, а федеральная часть налога будет обнулена. Также «умножат на ноль» ставку налога на имущество для объектов, в которые пойдут капитальные вложения.

По словам губернатора, все меры синхронизированы с Ленинградской областью, где уже действует похожий проект. Это необходимое условие, так как соседние регионы - «одна агломерация».