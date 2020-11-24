«Зенит» сегодня сыграет с «Лацио» в Лиге чемпионов

Дзюбе в Риме придется отдуваться за всех. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

День «Ч» наступил для петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После трех матчей сине-бело-голубые имеет в запасе всего одно набранное очко и занимают последнее место в своей группе. Если сегодня они победит римский «Лацио», то не только приблизятся к итальянцам, но и получат шанс на продолжение Еврокубков. В случае поражения, сезон можно считать законченным. Есть, конечно, еще игра с Брюгге, но побеждать нужно здесь и сейчас.

- Самый важный матч — следующий. На данный момент есть только один матч, о котором мы думаем. Все, что должны делать, — сконцентрироваться, чтобы добиться победы, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

К сожалению, на поле не смогут выйти сразу несколько игроков основного состава. Это Вендел, Оздоев, Круговой, Дриусси и Азмун.

Всю игру пока не потянет Малком. В этих условиях тренерам петербургского клуба остается надеется только на полную отдачу Дзюбы и компании. Впрочем, капитанить наверняка опять будет Ловрен.

Отметим, что из-за сложной эпидситуации матч в Риме пройдет без зрителей. Начало игры - в 23:00.