В Доме Говинга в Выборге могут ввести режим аварийной ситуации

Падающие сверху кирпичи создают неудобства жителям Выборга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дом Говинга в Выборге опять оказался в центре внимания местных и региональных властей. Из-за печального состояния памятника архитектуры, его хотят объявить «зоной бедствия», а точнее ввести режим аварийной ситуации на объекте. После этого здесь начнутся восстановительные работы.

- Введение особого режима позволит выполнить консервационные работы на объекте, пока собственник здания находится в стадии банкротства и ничего не предпринимает, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Все работы проведут за бюджетные деньги, а потом владельцу выставят счет. Против него, к слову, возбуждено уголовное дело за уничтожение объекта культурного наследия.

- Чтобы устранить угрозу падения кирпичей или частей кладки с уровня 5 и 6 этажей, их частично разберут. В дальнейшем они будут восстановлены, -отметил глава Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

Сейчас власти хотят обеспечить безопасность людей и сохранить архитектурный облика Дома Говинга. Параллельно в суд поданы иски об изъятии здания в собственность государства.