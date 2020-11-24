Главу комитета по молодежной политике Ленобласти впервые определят через конкурс

Председателя комитета по молодежной политике теперь определит конкурс. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел важное нововведение касаемо выбора формирования состава региональной администрации – теперь имя нового главы комитета по молодежной политике станет известно исключительно по итогам конкурса. Претендентам предстоит пройти тест, состоящий из 40 вопросов, затем самопрезентовать себя с докладом «Я –руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области». В конце участников пригласят на индивидуальное собеседование.

- Кандидат на должность руководителя комитета по молодежной политики должен не только представить конкурсной комиссии свои предложения по анализу ситуации в отрасли в регионе, но и обозначить имеющиеся проблемы, а также предложить организационные и экономические меры по улучшению основных показателей деятельности комитета, - подчеркивают в пресс-службе правительства 47-го региона.

Добавим, что выбирать лидера молодежной политики Ленобласти будут как чиновники, так и независимые эксперты вместе с представителями координационно-совещательных молодежных органов при губернаторе.