12 тысяч предприятий Санкт-Петербурга поймали на нарушениях по коронавирусу

Больше 100 тысяч предприятий Санкт-Петербурга получили QR-коды, подтверждающие стандарт безопасности работы во время пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Основная часть надзорных патрулей по контролю коронавирусных мер на предприятиях завершилась в Санкт-Петербурге. Смольный отчитался об итогах усиленных рейдов. Из хорошего – QR-код получили свыше 100 тысяч организаций. Однако на нарушениях поймали около 12 тысяч представителей бизнеса. Но проверки не закончились полностью – они продолжатся, но только в отношении тех, кто попался на недобросовестности.

- Объекты потребительского рынка и другие общественные места проверялись на наличие средств индивидуальной защиты, разметки для соцдистанции и подтверждение безопасной деятельности в виде QR-кода. Проверки касались и рядовых горожан, которые не соблюдали масочный режим в транспорте. Таковых набралось больше 800 человек, на всех составили протоколы, - сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Добавим, что доля петербургских предприятий с выявленными нарушениями по коронавирусу уменьшилась с 43% до 24%.