МЧС предупредило о гололедице 25 ноября в Санкт-Петербурге

Заморозки придут в Санкт-Петербург 25 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили предупредить о гололедице на дорогах Санкт-Петербурга 25 ноября. Синоптики обещают, что ночью температура опустится до минус 1 градуса по Цельсию. Днем будет чуть потеплее, от 0 до 2 градусов. Ветер при этом завоет не так сильно, местами порывы достигнут от 2 до 5 м/c, а кое-где и до 9 м/с.

Неблагоприятные метеорологические явления при этом не прогнозируются, однако спасатели МЧС советуют водителям быть крайне осторожными на дорогах. Предупреждение касается и пешеходов.

- По гололедице следует передвигаться осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или заостренную палку. Если на обуви скользящая подошва, то на нее можно наклеить кусочки обычного лейкопластыря. Также важно не перебегать проезжую часть впереди движущихся автомобилей, - рассказывают о простых рекомендациях в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.