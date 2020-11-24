Дзюба вновь не капитан: «Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Лацио»

"Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Лацио" в Лиге чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» назвал стартовый состав на важнейший матч с итальянским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, сине-бело-голубые пока что занимают последнюю строчку в таблице среди четырех команд и имеют в активе лишь одно очко. Поэтому побеждать в гостевой игре в Риме просто кровь из носу необходимо.

Стоит отметить, что Артем Дзюба вновь не капитан «Зенита». Эту привелегию Сергей Семак опять адресовал хорватскому защитнику Деяну Ловрену, который проводит первый сезон в команде. Вероятно, это такая дисциплинарная мера в отношении форварда из-за скандала с публикацией интим-видео. Хотя Семак всецело поддерживает Артема на публике.

Дзюба опять не капитан. Фото: ФК "Зенит"

- Наш состав на матч в Риме: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицский, Жирков, Барриос, Ерохин, Малком, Кузяев, Мостовой, Дзюба. Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Мусаев, Шамкин, Сутормин, Азмун, Дриусси, - передает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что Малком только-только восстановился от травмы, как и Дриусси с Азмуном.