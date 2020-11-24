Комздрав объяснил задержку бесплатных лекарств для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге

Комздрав объяснил, почему бесплатные лекарства для больных коронавирусом доступны не во всех районах Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комздрав признал, что не все бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, пока доступны в Санкт-Петербурге. В поликлиниках некоторых районов до сих пор нет нужных препаратов. Как заверил первый замглавы комитета Андрей Сарана, виновато непростое время пандемии, когда буквально вся Россия ринулась скупать одни и те же лекарства.

- Некоторым не повезло с поставщиками, чтобы быстрее организовать контракты. Но все деньги от федерального центра, это 203 миллиона 142 тысячи 500 рублей, они распределены по районам, соответственно, дошли до всех поликлиник, - сообщил Андрей Сарана в ходе телепрограммы «Петербург против коронавируса».

В Комздраве пообещали, что все лекарства дойдут до врачей к концу недели, то есть до 29 ноября. Задержки в поставках замечены в 9 районах: Приморском, Центральном, Выборгском, Колпинском, Кронштадском, Курортном, Невском, Петроградском, и Петродворцовом.