«Зенит» пропустил мяч на первых минутах матча с «Лацио»

Матч в Риме проходит без зрителей из-за коронавируса.

«Зенит» первым пропустил в гостевой игре против «Лацио» в рамках группового тапа Лиги чемпионов УЕФА. Итальянцы быстро взяли мяч под контроль и разыграли незамысловатую комбинацию, в результате которой лидер хозяев Чиро Иммобиле забил шикарным ударом. Вратарь Михаил Кержаков оказался не у дел и даже не прыгнул за мячом, настолько неожиданной была его траектория.

- Этот нападающий не нуждается в представлении, высококлассный форвард с очень хорошим открыванием за спину. Каждый из нас смотрит матчи «Лацио», Серию А, поэтому знаем его сильные стороны, - рассуждал о способностях Иммобиле на предматчевой пресс-конференции.

Примечательно, что у подопечных главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги за несколько дней до матча отсутствовали лучшие футболисты из-за коронавируса, но к «Зениту» все лидеры восстановились. Напомним, сине-бело-голубым необходимо побеждать, чтобы выбраться с последнего места в группе и подарить болельщикам хоть какую-то надежду на выход в евровесну.