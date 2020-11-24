Дзюба ответил голом на два мяча, пропущенных «Зенитом» от «Лацио» в первом тайме

Итоги первого тайма матча "Зенита" с "Лацио". Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Зенит» уступает итальянскому «Лацио» со счетом 1:2 в первом тайме гостевого матча в рамках Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, «Зениту» необходимо кровь из носу побеждать, чтобы уйти с последнего места в группе.

Однако сине-бело-голубые начали из рук вон плохо. Уже на третьей минуте матча шикарный гол забил форвард Чиро Иммобиле. Итальянцы перехватили инициативу и первую четверть тайма поддавливали зенитовцев и разыгрывали шикарные комбинации. Одну из таких реализовал полузащитник Марко Пароло – 2:0.

Но на помощь «Зениту» тут же пришел Дзюба, который принял мяч в штрафной соперника и первым касанием отправил его в угол. Далее у «Лацио было минимум два убойных момента, но Михаил Кержаков каким-то чудом выручал свою команду. Не обошлось и без вынужденной замены – Дуглас Сантос получил повреждение в стыке с Иммобиле и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Сутормин.

- Все, что мы должны сделать, - сконцентрироваться, чтобы добиться победы в матче, - считал главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.