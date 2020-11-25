Смольный назвал условия для работы общепита в ТЦ Санкт-Петербурга

Общепиту в торговых центрах Санкт-Петербурга дали надежду на работу, несмотря на запрет по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный рассказал владельцам общепита, в каких случаях им все-таки разрешено работать в торговых центрах, несмотря на соответствующий запрет по коронавирусу, введенный в городе с 23 ноября 2020 года. Глава управления развития предпринимательства при комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга Сергей Кузин встретился с бизнесменами на онлайн-конференции в Zoom и дал им надежду.

- Предприятия общественного питания, расположенные в ТЦ, могут работать на доставку за пределы торгового центра, но только при обеспечении закрытия территории фуд-корта, в том числе закрытия пространства кухни, например, с помощью жалюзи, - пояснил Сергей Кузин.

Есть и еще один выход – пустить посетителей через отдельный вход на улице или тамбур, лишь бы люди не пересекались с основным потоком из торгового центра.