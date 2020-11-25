Солнце и прохладную погоду обещают Санкт-Петербургу 25 ноября 2020 года

Солнце и без осадков будет в Петербурге 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снова похолодание. В среду, 25 ноября 2020 года, в Северной столице погода ожидается солнечной, с небольшой переменной облачностью. Однако температура воздуха немного понизится по сравнению с предыдущим днем. По прогнозу синоптиков, обойдется без осадков.

- Сегодня, 25 ноября, на синоптическую ситуацию Северной столицы окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями при облачной с прояснениями погоде обойдется без осадков, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице будет на уровне от нуля до плюс 2 градусов, в Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов по Цельсия.

Ветер подует северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.