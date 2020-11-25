Синоптики обещают густой туман в Ленинградской области утром 25 ноября

Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Ленинградской области утром в среду, 25 ноября 2020 года, предупредило местных жителей о том, что в ближайшие часы на регион опустится густой туман. Плотная пелена застелет дороги, накроет леса и озера с реками. В связи с этим спасатели рекомендуют быть осторожнее во время поездок по дорогам.

- Статистика дорожных происшествий указывает на то, что более трети всех самых серьезных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму, - сообщили в МЧС региона.

Какая будет видимость на дорогах во время тумана, спасатели не уточняют. Однако напоминают, что осторожными на дорогах следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Лучше всего использовать специальные светоотражающие элементы на одежде и не ходить по обочинам.