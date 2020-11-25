Однорукий форточник оказался серийным квартирным вором в Санкт-Петербурге

Полиция раскрыла серию квартирных краж в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга раскрыли серию квартирных краж в городе. Как стало известно в среду, 25 ноября 2020 года, одним из воров оказался однорукий "форточник", которого вместе с подельником задержали 23 ноября по подозрению в краже из квартиры на Софийской улице.

- В ходе расследования, полицейские установили причастность данных граждан к 16 эпизодам квартирных краж, совершенных во Фрунзенском, Калининском и Московском районах Петербурга в период с августа по октябрь текущего года, - рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти.

Каждый раз ущерб от краж варьировался от 5 тысяч до 900 тысяч рублей. В общей сложности "форточники" наворовали более 2,7 миллиона рублей.

Установить, что задержанные оказались серийными ворами удалось благодаря работе экспертов-криминалистов, которые проводили сравнительные экспертизы по следам обуви с мест преступлений.

Подозреваемые продолжают оставаться под стражей. Полиция продолжает устанавливать все эпизоды противоправной деятельности фигурантов.