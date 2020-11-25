Мигранта, работавшего за еду, изнасиловали дубинкой

В Сергиево мигранта изнасиловали дубинкой и заперли на неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Красносельского района Петербурга разбираются в истории с изнасилованием и незаконном лишением свободы мужчины, который попал в сложную жизненную ситуацию и работал, фактически, за еду и кров.

- 24 ноября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что его брата насильно удерживают в частном доме в поселке Сергиево. Здание арендует общественная организация, которая занимается реабилитацией людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на собственные источники.

Приехавшие на адрес полицейские обнаружили мужчину в одной из комнат. Он рассказал, что пришел по объявлению и нанялся работать за еду, жилье и небольшую зарплату. Но когда он потребовал заработанные деньги, его избили трое сотрудников организации.

Потом они трижды изнасиловали его дубинкой и заперли в одной из комнат на неделю. Потерпевшим оказался приезжий из Украины.

Подозреваемые задержаны. Заведены уголовные дела.