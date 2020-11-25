Почти 33 тысячи человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 33 тысячи человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается большой рост заражений коронавирусом. Горожане массово сдают анализы, чтобы определить, есть ли у них инфекция. Так, по данным Смольного на среду, 25 ноября 2020 года, за последние сутки были обследованы почти 33 тысячи человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 32994 человека. Под медицинским наблюдением находится 2753 человека. Из них 66 - в обсерваторе, 2118 - контактные, 569 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Напомним, что накануне число новых зараженных за сутки превысило 3 тысячи человек. Также был установлен рекорд по смертности - за один день умерли 80 пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге отменили все традиционные гуляния на Новый год. Так, в городе не будет салюта, метро ночью не будет работать, а встреча с Дедом Морозом тоже не состоится.

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