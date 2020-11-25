Более 3,4 тысяч человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2020 года

Более 3,4 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус продолжает активно распространяться в Санкт-Петербурге, каждый день устанавливая все новые рекорды. Так, на среду, 25 ноября 2020 года, в Северной столице выявили еще 3 421 зараженных COVID-19. Накануне заболевших было 3 179 человек.

- В Санкт-Петербурге за все время пандемии коронавирус был выявлен уже у 107 464 местных жителей. Из них выздоровели 61 885 человек, 1 769 пациентов выписали за последние сутки. Жертвами инфекции стали 5 138 человек. За минувший день подтверждено 85 смертей, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Сейчас больные коронавирусом, которые лечатся дома, ожидают бесплатные лекарства. Однако они задерживаются. В комздраве обещают, что к концу недели таблетки все же должны поступить в Санкт-Петербург в полном объеме.

Также напомним, что из-за эпидемии в Петербурге не будут проводить традиционные новогодние мероприятия. Метро в ночь на 1 января тоже работать не будет.