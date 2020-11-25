Снова рекорд по смертности: еще 85 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 85 человек скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге опять установлен рекорд по суточной смертности от коронавируса. Если на утро 24 ноября было зафиксировано 80 летальных исходов, что также было самым большим показателем с начала пандемии, то за минувшие сутки умерли еще 85 пациентов.

- На утро 25 ноября в России зафиксированы еще 507 смертельны случаев. Из них в Москве - 75, в Санкт-Петербурге - 85, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, Северная столица опять стала первой по суточной смертности в России. Всего в городе за все время от коронавирусной инфекции скончались уже 5138 человек. Это второе место в стране. Больше только в Москве (8530), однако и население в столице в 2,5 раза больше петербургского.

По числу смертей на 100 тысяч населения, Петербург -абсолютный лидер в России. Здесь умирают 96 человек из 100 тысяч. В Москве коэффициент составляет 68.2, в остальных регионах - еще ниже.

Отметим, что в городе также установлен и новый рекорд по суточной заболеваемости, заразился еще 3421 человек.