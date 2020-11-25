Смольный утвердил программу новогодних и рождественских праздников

Встречи Деда Мороза в этом году не будет. Как и многого другого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга утвердили программу новогодних и рождественских праздников на конец 2020-начало 2021 годов. В этот раз, в связи с пандемией, все пройдет очень скромно. Осенняя волна коронавируса «смыла» и торжественную встречу Деда Мороза на Дворцовой площади и живой новогодний концерт и даже фейерверк.

- 2020 год многому нас научил. Учреждения культуры освоили новые технологии общения со зрителями и посетителями. Трансляции в Интернете в период ограничений стали популярными. Этот опыт будет использован в новогодних программах, большинство которых пройдет в онлайн-режиме, - сообщил на заседании правительства губернатор Александр Беглов.

Так, традиционный концерт на Дворцовой площади заменит новогодняя программа с участием звезд российской эстрады, которая выйдет в эфир на телеканале «Санкт-Петербург» 31 декабря.

А поскольку массового праздника в центре города не будет, то в новогоднюю ночь отменят и работу общественного транспорта, в том числе метро.