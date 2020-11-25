Горе-отец напоил и изнасиловал свою 13-летнюю дочь в Санкт-Петербурге

В Петербурге мужчина напоил и изнасиловал свою малолетнюю дочь Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка обвинила своего биологического отца в изнасиловании. Днем в понедельник, 23 ноября 2020 года, педагог-психолог одной из общеобразовательных школ города с углубленным изучением музыки получила от ученицы СМС-сообщение, в котором девочка рассказала о случившемся.

- В сообщении девочка рассказала, что 58-летний отец напоил ее, после чего изнасиловал, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже девочка пояснила полиции, что 23 ноября была в гостях у биологического отца в квартире, которую он снимает в доме 35 по 2-й Линии Васильевского острова. Там он ее напоил, а когда та опьянела, начал насиловать. Также она добавила, что его уже не первый случай. Подобное происходило с ней в марте 2019 года.

На данный момент полиция разыскивает горе отца, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.