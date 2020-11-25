Правила работы кальянных установят в Санкт-Петербурге

В Петербурге ограничат работу кальянных баров Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге определят правила работы кальянных клубов. В среду, 25 ноября 2020 года, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок представил законопроект о разграничении полномочий в этой сфере между парламентом и правительством города.

— Для нас самое главное — защитить людей, которые фактически находятся в заложниках у нерадивых соседей-коммерсантов и которые буквально задыхаются от табачного дыма. Вместе с этим очень важно поддержать и честных предпринимателей, которые работают в строгом соответствии со всеми нормами и СанПиН, — отметил парламентарий.

Сейчас в России запрещено курить любые табачные изделия, электронные сигареты, вейпы и кальяны в общественных местах, включая кафе, бары и рестораны. Однако работать специализированным кальянным клубам можно, однако важно установить правила, как именно.

На базе комитета по законодательству создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли местные жители, соседствующие с "проблемными" кальянными.