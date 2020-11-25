Еще четыре корпуса «Ленэкспо» откроются до конца декабря для больных с коронавирусом

Еще 1154 койки появятся в новых корпусах "Ленэкспо". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще четыре корпуса в выставочном корпусе «Ленэкспо» будут переоборудованы под прием пациентов с коронавирусом. Дополнительные места должны начать заполняться больными еще до конца декабря. Работы идут в круглосуточном режиме.

- Сейчас в 1-м, 2-м, 3-м и 8-м корпусах «Ленэкспо» практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода. Из Екатеринбурга в Петербург везут две 10-тонные емкости под кислородную станцию, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на слова вице-губернатора Олега Эргашева.

Кроме кислородных коек, в новых корпусах появятся и 15 реанимационных мест с ИВЛ для тяжелых больных. Всего в ближайшие 3-4 недели в «Ленэкспо» будут созданы 1154 койки.

Кроме этого, несколько сотен мест под прием инфекционных больных выделят в медучреждениях федерального подчинения, расположенных в Петербурге.