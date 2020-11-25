Продажу "веселящего газа" несовершеннолетним запретили в Санкт-Петербурге

епутаты Петербурга окончательно запретили продажу «веселящего газа» несовершеннолетним Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге окончательно запретили продажу закиси азота, известного как "веселящий газ", несовершеннолетним. Данный закон единогласно утвердили депутаты Законодательного собрания города на пленарном заседании городского парламента в среду, 25 ноября 2020 года.

Данной проблемой парламентарии занялись после нескольких трагических случаев в Петербурге. "Веселящий газ" продают в шариках в некоторых барах и на Думкой улице города. Однако, вдохнув это, люди садились за руль и устраивали жуткие, смертельные аварии.

За продажу газа несовершеннолетним предусмотрен штраф: для обычных граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для фирм и компаний — до 50 тысяч рублей.

Напомним, что ЗакС хотел ввести тотальный запрет на продажу "веселящего газа", однако не может, поскольку у регионов нет таких полномочий. Но 25 ноября председатель совета федерации Валентина Матвиенко выступила с подобным призывом.

- Два года лежит этот закон! Кто-то за это должен нести ответственность? Что вообще происходит? Травят наших детей. Деньги совсем застилают глаза. Это, конечно, и наша недоработка — поручаю сенаторам, действуя самым активным образом, обеспечить принятие закона о запрете продажи "веселящего газа", — заявила Матвиенко.