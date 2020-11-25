Наталья Чечина назначена членом петербургского Горизбиркома с правом решающего голоса

Право решающего голоса в Горизбиркоме Наталье Чечиной дал губернатор Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Наталья Чечина, лишь пару ней назад ставшая членом Городской избирательной комиссии, получила также и право решающего голоса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

- Постановлением губернатора от 23 ноября 2020 года Наталья Чечина назначена членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, - сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии России (ЦИК РФ).

Напомним, что ранее занимавший пост главы Горизбиркома Виктор Миненко ушел в отставку «по собственному желанию». С 12 ноября обязанности руководителя комиссии исполняла его заместитель Алла Егорова.

Тем не менее, есть высокая вероятность, что именно Чечина станет новым главой петербургского избиркома. Причем уже в ближайшее время.