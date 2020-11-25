ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период

ЗакС принял бюджет большинством голосов. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутаты петербургского Законодательного Собрания большинством голосов приняли бюджет города на будущий год и плановый период 2022-23 годов. Окончательное слушание состоялось 25 ноября. «За» высказались 39 парламентариев из 50. Теперь главный финансовый документ сформирован окончательно.

- Это решение, наверное, одной из самых сложных задач за все 25 лет существования парламента. Никогда прежде городу не приходилось жить и работать в условиях такой беспрецедентной эпидемической и экономической ситуации. Никогда не приходилось ставить на паузу целые отрасли экономики и вводить настолько крупномасштабные меры поддержки для бизнеса, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

При этом сам бюджет, по словам председателя парламента, имеет выраженную социальную направленность. В нем заложены деньги и на здравоохранение и на помощь жителям города и на развитие транспортной инфраструктуры.

Основные параметры бюджета таковы: доходы – 651,7 млрд руб., расходы – 741,3 млрд руб., дефицит – 89,7 млрд руб.