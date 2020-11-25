Из-за съемок фильмов перекроют движение в центре Санкт-Петербурга

В центре Петербурга перекроют несколько улиц из-за съемок фильмов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге перекроют ряд дорог для движения транспорта из-за съемок фильмов. Об этом в среду, 25 ноября 2020 года, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- В связи со съемками картины "Карамора" 28 ноября с 00:00 до 23:00 будет закрыто движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки, набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста, - предупредили в комитете.

Также с 7:00 часов 27 ноября до 23:00 28 ноября будет запрещена остановка по тем же адресам.

29 ноября будет проходить съемка художественного фильма "По ту сторону смерти 2". Так, с 6:00 до 22:00 часов перекроют движение по Большому Казачьему переулку. Также запрещено будет останавливаться на данном переулке от дома 9 до Гороховой улицы с 8:00 28 ноября до 22:00 29 ноября. А с 6:00 до 22:00 29 ноября запрещена остановка на Малом Казачьем переулке.