Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за тумана

Туман надвигается на Ленобласть 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение в связи с туманом. По данным управления, в ближайшие часы в среду, 25 ноября 2020 года, на регион опустится густая пелена. Насколько плотным будет туман, спасатели пока не сообщают, но предупреждают о возможных опасностях и трудностях на дорогах.

- В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впередиидущего автомобиля, а также иного препятствия. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле, - рассказали в управлении.

Спасатели рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок на машине. В случае, если это невозможно, то следует ехать с небольшой скоростью. Например, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час.