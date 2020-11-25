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Происшествия

Уголовница забила насмерть бутылкой своего знакомого в Санкт-Петербурге

Труп мужчины два дня пролежал в квартире на Петровском переулке
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуженка убила ударом бутылкой по голове своего знакомого

Петербуженка убила ударом бутылкой по голове своего знакомого

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует убийство 50-летнего жителя города Ломоносов Петродворцового района. Труп мужчины нашли в его квартире в доме 4 по Петровскому переулку утром во вторник, 24 ноября 2020 года. На его голове были видны гематомы.

- На место выехали сотрудники МВД, которые осмотрели труп и место преступления. Спустя полтора часа полицейские уже вышли на подозреваемого убийцу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

По "горячим следам" в парадной дома 3, корпус 2, по улице Федюнинского в Ломоносове полицейские задержали 43-летнюю безработную женщину. Известно, что она уже была судима два раза.

Выяснилось, что днем 22 ноября женщина была в гостях у убитого. Там у них началась ссора. Подозреваемая взяла бутылку и ударила хозяина квартиры по голове, после чего сбежала.

На данный момент подозреваемая задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Криминал