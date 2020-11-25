Мать детей, захваченных отцом в Колпино, не приходит к ним в больницу

Мать не навещает детей, которых держал в заложниках ее муж. Фото: СОЦСЕТИ

Мать шестерых детей, которые накануне провели пять напряженных часов в запертой квартире с неадекватным отцом, так и не навестила их в больнице. Вечером 24 ноября женщина дала показания в полиции и не стала общаться с социальными службами.

- Матери предложена находиться с детьми в больнице, ей выделена отдельная палата. Однако после опроса в полиции она ушла и где сейчас находится, нам неизвестно, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Разлучать семью соцслужбы пока не собираются и намерены помочь матери с детьми в одном из кризисных центров города. Однако все будет зависеть от способности женщины исполнять родительские обязанности.

Известно, что на учете она не состоит, к ответственности не привлекалась.

Напомним, что у всех детей врачи нашли истощение и анемию, что указывает на недоедание а также проблемы с кишечником из-за антисанитарии в квартире.