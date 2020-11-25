Мокрый снег с дождем обещают Санкт-Петербургу 26 ноября

Петербуржцев предупредили о мокром снеге с дождем 26 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей и гостей города о том, что в четверг, 26 ноября 2020 года, их ожидает плохая погода. В Северной столице начнет идти снег, который из-за плюсовой температуры быстро превратится в дождь. На дорогах обстановка будет сложная из-за гололеда.

- Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами, - напомнили в МЧС автомобилистам.

Также спасатели напомнили, что во время гололеда следует соблюдать дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения.

Отметим, что в четверг днем потеплеет до плюс 5-7 градусов.