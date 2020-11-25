Студента задержали за жесткий секс с 14-летней девочкой в подъезде дома в Санкт-Петербурге

Студент лишил девственности 14-летнюю девочку в подъезде дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнего студента за жесткий секс с малолетней девочкой. Утром во вторник, 24 ноября 2020 года, в экстренную службу позвонила мать 14-летней школьницы и заявила, что ту изнасиловали. Однако, как пояснила сама девочка, все было иначе.

- Школьница рассказала, что около четырех часов дня 22 ноября на спортивной площадке у дома 33 по проспекту Просвещения она познакомилась с двумя ровесниками по имени "Дима" и "Лиза". Ребята пошли гулять, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После подростки зашли в парадную одного из домов по Учебному переулку, поднялись на восьмой этаж, где девочка добровольно занялась с парнем сексом. Где при этом была "Лиза", она не рассказала.

14-летнюю девочку осмотрели врачи больницы и установили, что во время секса она лишилась девственности и получила тупую травму наружных половых органов.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний студент колледжа. Однако зовут его совсем не "Дима". По факту было возбуждено уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде.