В школе в Купчино, где учительница обматерила подростка, началась проверка

Администрация проверяет, из-за чего учительница матом разговаривала со школьником. Фото: СОЦСЕТИ

В петербургскую школу № 314, где учительница оскорбила подростка, используя нецензурную брань, прибыла комиссия из районной администрации. Об этом «КП» сообщил руководитель пресс-службы администрации Фрунзенского района Михаил Калинин.

- Об инциденте нам стало известно вечером 24 ноября, весь сегодняшний день там работает комиссия районной администрации, которая разбирается в причине конфликта, - рассказал Михаил Калинин. - Преподаватель вел себя некорректно по отношению к ученику и ненормативная лексика, в любом случае, недопустима. Но неизвестно, что ее вывело на такие эмоции, какая там была подоплека. Все это сейчас выясняется.

Власти Петербурга отреагировали на инцидент оперативно. Видео, на котором слышно, как педагог не пускает старшеклассника пройти в туалет для детей начальной школы, опубликовали в социальных сетях вчера в 8 вечера. На нем слышно, как преподавательница предлагает ученику «писать в штаны» и называет его «чмом», «п***м», «моральным уродом».

Что стало причиной такого сверхэмоционального поведения учительницы, пока не ясно. Есть версия, что недавно у нее умер супруг от сердечного приступа. Случился он у мужчины после урока ОБЖ в классе того самого ученика.

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Подросток это снял на видео и опубликовал в социальной сети (подробности)