Петербуржец забил насмерть больного отца и сел на 8 лет в тюрьму

Петербуржец забил до смерти своего больного отца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 25 ноября 2020 года, вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который до смерти избил своего больного отца. 33-летний мужчина признан виновный по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Трагедия произошла 9 сентября 2019 года в квартире в доме 9 по улице Черкасова. Обвиняемый ударил своего 55-летнего отца по голове, который скончался на месте. При этом погибший был беспомощный из-за болезни, - сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд полностью признал вину петербуржца и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.