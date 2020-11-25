Трехкилометровая велодорожка открылась в Купчино

Новая велодорожка открылась в Купчино. Фото: krti.gov.spb.ru

Трехкилометровая велодорожка, предназначенная также и для пешеходов, появилась в Купчино. Выделенную полосу строили с 2019 года и, наконец, торжественно открыли 25 ноября. Маршрут проходит по Фрунзенскому району и соединяет три станции метро: «Проспект Славы», «Международная» и «Бухарестская».

- Выбирая велосипед, мы поддерживаем здоровый образ жизни. Особенно в мегаполисе, когда многие горожане вынуждены вести сидячий образ жизни. Поэтому развитие велосипедной инфраструктуры является для нас приоритетным направлением, - заявил на открытии глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Представители подрядчика отметили, что при обустройстве дорожки не было вырублено ни одного дерева.

- Велодорожка симпатичная, в потенциале может стать частью большого веломаршрута, который соединит юг города с центром», – считает руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу.

Стоимость работ составила 16,9 млн рублей.

В нынешнем году в Петербурге появились 10 км веломаршрутов, в следующем будет создано еще столько же.