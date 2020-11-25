Фонд антиковидной плазмы собрал все группы крови в Санкт-Петербурге

В Петербурге запасли необходимое количество антиковидной плазмы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге есть необходимый фонд плазмы для лечения тяжело больных коронавирусом. Об этом в среду, 25 ноября 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов. Ее используют в Боткинской, Мариинской и Александровской больницах, стационарах больниц Святителя Луки и Святого Георгия, №40, №20 и №2.

- Сейчас на Городской станции переливания крови есть необходимый фонд антиковидной плазмы от доноров всех групп крови. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растет, и город увеличивает объёмы ее заготовки, - подчеркнул Александр Беглов.

Сегодня сбор плазмы доноров, которые уже переболели коронавирусом, ведет Городская станция переливания крови, больница Святого Великомученика Георгия и многопрофильная больница № 2. Всего уже заготовлено 350 литров. До конца года дополнительно планируется заготовить около 150 литров.