Санкт-Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020»

Петербург стал лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2020». Фото: кадр с youtube.com/Российский книжный союз.

Санкт-Петербург получил награду всероссийской премии «Самый читающий регион-2020». Это стало известно по итогам церемонии, которая прошла 25 ноября с участием президента Российского книжного союза, председателя жюри Сергея Степашина. Учитывая обстановку, мероприятие провели в онлайн-формате.

- Пятнадцатый международный книжный салон в этом году прошел онлайн, но не менее успешно, чем в прежние годы. На интернет-платформе были и встречи с писателями, и литературные дискуссии, и знакомство с книжными новинками, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

А что касается награды, то Северная столица отметилась в числе лауреатов конкурса с проектом «Книжный салон онлайн».

Отметим, что конкурс «Самый читающий регион» проходил уже шестой раз. В нем участвовали 82 из 85 российских регионов. Победителем стала Якутия, а призерами - Санкт-Петербург, Астраханская область и Татарстан.