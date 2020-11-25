Учительнице из Купчино, не пустившей школьника в туалет, объявили выговор

За мат в адрес школьника учительница получила выговор. Фото: СОЦСЕТИ

Ситуация вокруг инцидента с учительницей из Купчино, которая не пускала подростка в туалет и материлась на него, продолжает набирать обороты. Несмотря на то, что рабочая комиссия районной администрации продолжает разбираться в причине конфликта, эмоциональной преподавательнице уже объявлен выговор. Об этом КП-Петербург рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

- Сейчас руководство школы устанавливает обстоятельства произошедшего, ситуация находится под контролем администрации Фрунзенского района, - пояснили в пресс-службе комитета по образованию. - Учителю объявили выговор и напомнили о неукоснительном соблюдении кодекса этики педагогических работников.

И этого следовало ожидать. Ведь педагог не сдержалась и назвала подростка, который ее явно провоцировал, «чмом», «п***м» и «моральным уродом».

Мальчику, кстати, тоже придется отвечать за свое поведение. Его ждет очередная профилактическая беседа. Как подчеркнули в комитете, с 2019-2020 учебного года он состоит на внутришкольном контроле из-за плохой успеваемости и систематических прогулов.

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Подросток это снял на видео и опубликовал в социальной сети (подробности)