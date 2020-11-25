20 тонн мандаринов с личинками привезли в Петербург перед праздниками

20 тонн червивых мандаринов привезли в Петербург перед праздниками. Фото: УРСН по СПб, ЛО и ПО

Большую партию самых новогодних фруктов задержали в порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора. В мандаринах сорта «клементин» они нашли личинки плодовой мухи. Всего червяками было испорчено 20 тонн продукта.

- В морском порту Санкт-Петербурга был проведен карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн свежих клементинов, прибывших из Марокко. В партии цитрусовых инспектор обнаружил живых личинок насекомого, по схожих с личинками средиземноморской плодовой мухи, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Лабораторное исследование мандаринок подтвердило догадку инспектора, в итоге все партия с присутствие опасного вредителя была запрещена к ввозу в Россию. Теперь собственник груза решит, везти фрукты обратно или просто уничтожить на полигоне.

Напомним, что в нынешнем году в Петербурге отменили новогодний салют и встречу с Дедом Морозом , а также торжества на Дворцовой площади.