Двое рабочих погибли на пилораме в Ленобласти

В Ленобласти двоих рабочих пилорамы насмерть завалило досками. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Двое рабочих пилорамы погибли при погрузке досок в Волосовском районе Ленобласти. ЧП произошло днем 25 ноября на территории предприятия «Управление механизации № 343». Вилочный подъемник, грузивший пиломатериалы, задел и уронил два поддона с досками, которые упали вниз.

- По данным следствия, двое монтажников осуществляли работу, связанную с изготовлением изделий из пиломатериалов в непосредственной близости с местом складирования паллетов с готовой продукцией. При погрузке произошло обрушение двух паллетов на стоящих под ними людей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Мужчины погибли на месте. Известно, что им было 30 и 43 года.

По предварительным данным, водитель погрузчика был трезв и ошибся при маневрировании с тяжелым грузом.

На месте трагедии уже побывали следователи, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.