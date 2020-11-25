Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Двое рабочих погибли на пилораме в Ленобласти

Из насмерть придавило досками, которые свернул погрузчик
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
В Ленобласти двоих рабочих пилорамы насмерть завалило досками. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

В Ленобласти двоих рабочих пилорамы насмерть завалило досками. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Двое рабочих пилорамы погибли при погрузке досок в Волосовском районе Ленобласти. ЧП произошло днем 25 ноября на территории предприятия «Управление механизации № 343». Вилочный подъемник, грузивший пиломатериалы, задел и уронил два поддона с досками, которые упали вниз.

- По данным следствия, двое монтажников осуществляли работу, связанную с изготовлением изделий из пиломатериалов в непосредственной близости с местом складирования паллетов с готовой продукцией. При погрузке произошло обрушение двух паллетов на стоящих под ними людей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Мужчины погибли на месте. Известно, что им было 30 и 43 года.

По предварительным данным, водитель погрузчика был трезв и ошибся при маневрировании с тяжелым грузом.

На месте трагедии уже побывали следователи, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧП