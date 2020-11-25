Смольный объяснил, чем будет полезен Центр управления регионом

Центр управления регионом открылся в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

В Невской ратуше открыли Центр управления регионом (ЦУР). Проект реализован по инициативе президента Владимира Путина. В Смольном объяснили петербуржцам, что ноу-хау посвящено отработкой жалоб и проблем в следующих 8 сферах: ЖКХ, соцзащита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика и твердые коммунальные отходы.

У ЦУР есть свой офис. Фото: Смольный

- ЦУР начнет подготавливать предложения по оптимизации процесса отработки жалоб, а также анализировать причины, по которым они поступают. Помимо этого специалисты займутся разработкой дорожных карт по системному решению ряда актуальных вопросов, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Добавим, что ЦУР сконцентрируется на жалобах, поступающих не только в адрес органов власти и учреждений, но и через социальные сети. В последнее время одно из наиболее любимых мест для выражение недовольства горожан являются комментарии на странице губернатора во «Вконтакте». Как правило, всем жалующимся там оперативно отвечают представители комитетов Смольного.