Дорожники вышли на усиленное дежурство из-за ночного мокрого снега в Санкт-Петербурге

Дорожники готовятся ликвидировать возможный снегопад в ночь с 25 на 26 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожные предприятия комитета по благоустройству вышли на усиленное дежурство, поскольку ночью в городе прогнозируют мокрый снег, который иногда будет переходить в дождь. На проезжей части может образоваться гололедица, поэтому улицы предварительно обработают солью. Отдельно внимание уделят мостам, набережным, тротуарам, «зебрам» и дорогам возле социально-значимых объектов.

- В случае снегопада ночью на очистку проезжей части выйдут больше 900 уборочных машин и около 400 дворников. Днем в среду, 25 ноября, в городе работали 760 единиц специализированной техники и больше 1,3 тысячи специалистов ручного труда, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, спасатели МЧС предупредили водителей и пешеходов о сложной обстановке в Санкт-Петербурге из-за непогоды в четверг, 26 ноября. Их хорошего - днем потеплеет до +7 градусов.