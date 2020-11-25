Парализованной собаке Глаше, играющей в Малом драмтеатре, собирают деньги на реабилитацию

Звезде Малого драмтеатра собаке Глаше нужны деньги на реабилитацию после паралича. Фото: instagram.com/glasha_star

Звезде спектакля «Муму» за постановкой Малого драматического театра Европы Санкт-Петербурга, собаке Глаше, собирают деньги на реабилитацию. Напомним с четвероногой актрисой случилась беда – у нее парализовало заднюю часть тела. Оказалось, что у Глафиры давно развивались проблемы с позвоночником. Она перестала ходить, и постановки «Муму» прекратились.

Без Глаши в афише театра нет спектакля "Муму". Фото: instagram.com/glasha_star

Деньги на лечение собирали всем миром, и результат есть – Глаша уже двигает ножками, хотя в октябре она болтала ими «словно тряпочками», как рассказывает хозяйка. Но владелица собаки сетует, что средств не хватает на окончание дорогостоящей реабилитации, и весь труд может пойти насмарку.

Собаке делают всевозможные процедуры, чтобы она вновь смогла самостоятельно ходить. Фото: instagram.com/glasha_star

- У Глаши очень большие успехи. И нам обязательно нужно продолжать и пробыть в Москве хотя бы до Нового года. Мы очень благодарны за любую помощь! – пишет хозяйка Глаши в своем Instagram.

Добавим, что вся информация о том, как помочь четвероногой актрисе рублем, есть на страничке собаки в соцсетях.