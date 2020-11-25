Крыша рухнула в одном из корпусов завода «Красный треугольник»

Обвалилась крыша в одном из корпусов многострадального "Красного треугольника". Фото: vk.com/trianglerouge

Градозащитники сообщили об обрушении крыши старинного корпуса завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Напомним, объект культурного наследия нередко горел, а в последнее время там хозяйничали мародеры, тащившие все, что попадется под руку, вплоть до металлоконструкций, составлявших опору этажей.

В последнее время в здании бывшего завода хозяйничали экстремалы, а также мародеры. Фото: vk.com/trianglerouge

- Крыша четырехэтажного исторического корпуса №8 рухнула ровно в том месте, где в 2018 и 2019 году преступники срезали на металл металлоконструкции, поддерживающие крышу, - рассказывают градозащитники в группе «Красный треугольник, 17+» во «Вконтакте».

Неравнодушные горожане возмущены бездействием по сохранению объекта и обращаются в прокуратуру за помощью. Добавим, что в 2017-м году корпуса «Красного треугольника» хотели отдать под строительство жилых домов, кинотеатра, начальной школы и даже ботанического сада.